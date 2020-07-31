تسجيل 1063 إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت المغرب اليوم الجمعة، 1063 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 24322 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، مشيرة إلى تسجيل سبع وفيات خلال الفترة ذاتها.





ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 353 حالة وفاة في عموم البلاد، منذ أن تفشي الفيروس في البلاد.



وأكدت الوزارة، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب) عن طريق التحاليل المختبرية، بلغ 1228043 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة.



وتم التأكد من 347 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 17658.



رام الله - دنيا الوطن