عربي

تسجيل 1063 إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

تسجيل 1063 إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت المغرب اليوم الجمعة، 1063 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 24322 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، مشيرة إلى تسجيل سبع وفيات خلال الفترة ذاتها.

ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 353 حالة وفاة في عموم البلاد، منذ أن تفشي الفيروس في البلاد.

وأكدت الوزارة، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب) عن طريق التحاليل المختبرية، بلغ 1228043 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة.

وتم التأكد من 347 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 17658.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء العراقي يعلن موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة

رئيس الوزراء العراقي يعلن موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة

224 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس (كورونا) في لبنان

224 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس (كورونا) في لبنان

الكويت: 428 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس (كورونا)

الكويت: 428 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس (كورونا)

قطر: 235 حالة مؤكدة وثلاث وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطر: 235 حالة مؤكدة وثلاث وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: إصابتان جديدتان من الخارج بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: إصابتان جديدتان من الخارج بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق يسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية

العراق يسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية

بثالث أيام الحج.. خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس (كورونا)

بثالث أيام الحج.. خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس (كورونا)

مصر تعلن انضمام طائرات جديدة إلى أسطولها الجوي

مصر تعلن انضمام طائرات جديدة إلى أسطولها الجوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

مهنئا بعيد الأضحى.. الرئيس عباس يهاتف عائلة جهاد الفقيه

مهنئا بعيد الأضحى.. الرئيس عباس يهاتف عائلة جهاد الفقيه

إصابة سبعة مواطنين برصاص الاحتلال في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة سبعة مواطنين برصاص الاحتلال في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

لجان السلامة العامة في محافظة الخليل تُخالف تسع منشآت غير ملتزمة

لجان السلامة العامة في محافظة الخليل تُخالف تسع منشآت غير ملتزمة

الكيلة تعايد كادر وزارة الصحة والمرضى النزلاء في مجمع فلسطين الطبي

الكيلة تعايد كادر وزارة الصحة والمرضى النزلاء في مجمع فلسطين الطبي

الاحتلال يمنع المواطنين من إقامة صلاة العيد فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء بسلفيت

الاحتلال يمنع المواطنين من إقامة صلاة العيد فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء بسلفيت

العاهل السعودي للرئيس عباس: العلاقات السعودية الفلسطينية متينة

العاهل السعودي للرئيس عباس: العلاقات السعودية الفلسطينية متينة

محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

تلقى اتصالا من مشعل.. الرئيس عباس: يجب الاستمرار على موقف وطني واحد لمواجهة التحديات

تلقى اتصالا من مشعل.. الرئيس عباس: يجب الاستمرار على موقف وطني واحد لمواجهة التحديات

منوعات

هيفاء وهبي ستقلب الرأي العام في مصر

هيفاء وهبي ستقلب الرأي العام في مصر

صورة نادرة بالملابس السوداء لعبلة كامل في حفل زفافها من محمود الجندي

صورة نادرة بالملابس السوداء لعبلة كامل في حفل زفافها من محمود الجندي

هذه الطفلة في الصورة أصبحت ممثلة مصرية جذابة

هذه الطفلة في الصورة أصبحت ممثلة مصرية جذابة

إليسا تطالب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بمغادرة منصبه

إليسا تطالب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بمغادرة منصبه

بعد ساعات من طرحه على منصة &#34;شاهد&#34;.. تسريب فيلم &#34;صاحب المقام&#34; على الإنترنت

بعد ساعات من طرحه على منصة "شاهد".. تسريب فيلم "صاحب المقام" على الإنترنت

شاهد: حليمة بولند تخرج عن صمتها بشأن التحفظ على أموالها ومنعها من السفر

شاهد: حليمة بولند تخرج عن صمتها بشأن التحفظ على أموالها ومنعها من السفر

دينا الشربيني ترسل رسالة إلى عمرو دياب بسبب هذه المناسبة

دينا الشربيني ترسل رسالة إلى عمرو دياب بسبب هذه المناسبة

هذا المغني لم يعيّد في الأضحى سوى مرة أو مرتين ويوضح الأسباب

هذا المغني لم يعيّد في الأضحى سوى مرة أو مرتين ويوضح الأسباب

عمرو دياب يطرح أغنية وطنية جديدة في حب مصر (فيديو)

عمرو دياب يطرح أغنية وطنية جديدة في حب مصر (فيديو)

السجن ثمانية أشهر للمطربة المغربية دنيا بطمة في &#34;قضية تشهير&#34;

السجن ثمانية أشهر للمطربة المغربية دنيا بطمة في "قضية تشهير"

عربي

تسجيل 1063 إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

تسجيل 1063 إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء العراقي يعلن موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة

رئيس الوزراء العراقي يعلن موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة

224 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس (كورونا) في لبنان

224 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس (كورونا) في لبنان

الكويت: 428 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس (كورونا)

الكويت: 428 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس (كورونا)