تجاوزت 292 ألفاً.. زيادة قياسية يومية لإصابات (كورونا) في العالم

سجل العالم اليوم الجمعة، زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).





وبلغت الزيادة، أكثر من 292 ألف حالة، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، في تقرير يومي، فيما زاد عدد الضحايا بواقع 6812 وفاة.



وذكرت المنظمة أن أكبر الزيادات سجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.





ويعود الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية إلى 24 تموز/يوليو حين وصل العدد إلى أكثر من 284 ألفا.





وارتفعت الوفيات بواقع 9753 في ذلك اليوم وذلك في ثاني أكبر زيادة يومية لعدد الضحايا على الإطلاق





رام الله - دنيا الوطن