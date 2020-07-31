رئيس الوزراء العراقي يعلن موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة

البرلمان العراقي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عن إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في السادس من حزيران/يونيو 2021.



واتهم جهات لم يسمها بمحاولة إغراق البلاد بالفوضى والفساد بعد الانتصار على تنظيم الدولة.



وقال:الكاظمي: إن "من أهم أهداف حكومتي الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تنتج برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب"، مشدداً على أنه "لا حلول للأزمات في العراق من دون استعادة دور الدولة".



وتابع رئيس الوزراء العراقي: أن بعض المنتفعين وأصحاب المصالح لا تناسبهم الإصلاحات في العراق.