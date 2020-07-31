قائد سلاح الجو الإسرائيلي: نستعد لمناطق لم نكن مستعدين لها من قبل





وأضاف: "على عكس منطقة غلاف غزة فإن المنطقة الشمالية واسعة، وبالتالي فإن شبكة الدفاع لتغطية كل المنطقة مطلوبة لتوفير حل وقائي".



ويشار إلى أن توتراً ملموساً تشهده منطقة الحدود الشمالية مع لبنان، بعد مقتل عنصر من (حزب الله) بغارة إسرائيلية في 20 من يوليو/تموز الجاري، استهدفت موقعاً عسكرياً قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.



رام الله - دنيا الوطنبعد إجراء عدة تدريبات مع جميع بطاريات القبة شمال إسرائيل، زادت كتيبة تشغيل القبة الحديدية من حالة التأهب.أعلن ذلك قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أميكام نوركين، خلال زيارته لبطاريات القبة الحديدية في الشمال خلال هذا الأسبوع.وقال وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية: "كانت الكتيبة تعمل في الأيام الأخيرة للتحضير للدفاع عن المناطق التي نتوقع استهدافها، وأيضا في المناطق التي لم نكن مستعدين فيها من قبل".