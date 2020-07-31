الكويت: 428 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس (كورونا)

سجلت الكويت 428 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66957 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.





وسجلت البلاد، حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم، 447 حالة.



وتم تسجيل بشفاء 602 إصابة خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 57932 حالة.





رام الله - دنيا الوطن