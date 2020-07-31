اتفاق يبرمه الاتحاد الأوروبي بشأن 300 مليون جرعة للقاح محتمل ضد (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أبرم الاتحاد الأوروبي ومجموعة "سانوفي" اليوم الجمعة، اتفاقاً حول 300 مليون جرعة للقاح محتمل ضد (كوفيد-19).



وأعلنت المفوضية الأوروبية،أنّها حجزت باسم الدول الأعضاء الـ27، 300 مليون جرعة من عقار ضدّ (كوفيد-19) تعمل عليه مجموعة "سانوفي".



وقال البيان: إنّ المفوضية تواصل "مناقشات مكثفة" مع مجموعات أخرى تعمل على انتاج لقاح مماثل، وفق ما نقل موقع (يورو نيوز).