اتفاق يبرمه الاتحاد الأوروبي بشأن 300 مليون جرعة للقاح محتمل ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أبرم الاتحاد الأوروبي ومجموعة "سانوفي" اليوم الجمعة، اتفاقاً حول 300 مليون جرعة للقاح محتمل ضد (كوفيد-19).
وأعلنت المفوضية الأوروبية،أنّها حجزت باسم الدول الأعضاء الـ27، 300 مليون جرعة من عقار ضدّ (كوفيد-19) تعمل عليه مجموعة "سانوفي".
وقال البيان: إنّ المفوضية تواصل "مناقشات مكثفة" مع مجموعات أخرى تعمل على انتاج لقاح مماثل، وفق ما نقل موقع (يورو نيوز).
أبرم الاتحاد الأوروبي ومجموعة "سانوفي" اليوم الجمعة، اتفاقاً حول 300 مليون جرعة للقاح محتمل ضد (كوفيد-19).
وأعلنت المفوضية الأوروبية،أنّها حجزت باسم الدول الأعضاء الـ27، 300 مليون جرعة من عقار ضدّ (كوفيد-19) تعمل عليه مجموعة "سانوفي".
وقال البيان: إنّ المفوضية تواصل "مناقشات مكثفة" مع مجموعات أخرى تعمل على انتاج لقاح مماثل، وفق ما نقل موقع (يورو نيوز).
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