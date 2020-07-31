بسبب زيادة الإصابات.. بريطانيا تؤجل المرحلة المقبلة من تخفيف قيود العزل العام

قررت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، تأجيل المرحلة المقبلة من تخفيف قيود العزل العام لمدة أسبوعين على الأقل.





يأتي هذا القرار بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال الأيام القليلة الماضية.



وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي: "كان يحدونا الأمل أن نعيد يوم السبت الأول من أغسطس/آب في انجلترا فتح عدد من الأنشطة ذات المخاطر الأعلى التي بقيت مغلقة... اليوم أخشى أننا سنؤجل هذه التغييرات لمدة أسبوعين على الأقل"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأضاف: "أعرف أن الخطوات التي نتخذها ستكون ضربة حقيقية لكثير من الناس... أنا حقا، حقا آسف لذلك لكننا ببساطة لا يمكننا المجازفة".





رام الله - دنيا الوطن