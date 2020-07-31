ألمانيا: تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت ألمانيا اليوم الجمعة، 870 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
ووفق ما نقلت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فقد وصل إجمالي الإصابات إلى 208698.
سجلت ألمانيا اليوم الجمعة، 870 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
ووفق ما نقلت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فقد وصل إجمالي الإصابات إلى 208698.
وبلغ عدد حالات الوفاة في البلاد، منذ أن تفشى الفيروس إلى 9141.
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