ألمانيا: تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وبلغ عدد حالات الوفاة في البلاد، منذ أن تفشى الفيروس إلى 9141.











رام الله - دنيا الوطنسجلت ألمانيا اليوم الجمعة، 870 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.ووفق ما نقلت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فقد وصل إجمالي الإصابات إلى 208698.