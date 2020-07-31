صور.. مقتل شخص وإصابة 50 آخرين بحادث قطار سريع في البرتغال
رام الله - دنيا الوطن
أدى حادث قطار سريع في البرتغال اليوم الجمعة، إلى مقتل شخص، وإصابة 50 آخرين.
أدى حادث قطار سريع في البرتغال اليوم الجمعة، إلى مقتل شخص، وإصابة 50 آخرين.
ووفق ما نقلت (رويترز)، نقلاً عن وسائل إعلام محلية، فإن الحادث نجم عن اصطدام القطار السريع بآلة صيانة، اليوم الجمعة، بالقرب من مدينة "قلمرية" وسط البلاد.
وقال ناطق باسم قوات الإغاثة في المنطقة: إن رجال الإسعاف والمطافئ وصلوا إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار.
وقال ناطق باسم قوات الإغاثة في المنطقة: إن رجال الإسعاف والمطافئ وصلوا إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار.
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