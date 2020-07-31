فيتنام تسجل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ 100 يوم
رام الله - دنيا الوطن
للمرة الأولى منذ 100 يوم، سجلت فيتنام اليوم الجمعة أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).
للمرة الأولى منذ 100 يوم، سجلت فيتنام اليوم الجمعة أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).
ووفق وسائل إعلام رسمية، فإن الحالة لمسن أثبت الفحص إصابته بالفيروس في مدينة "دانانج" وسط ظهور المرض مجدداً في البلاد الأسبوع الماضي.
كما سجلت السلطات يوم الجمعة 45 إصابة جديدة في أكبر قفزة يومية، مما جعل إجمالي عدد الإصابات في البلاد يرتفع إلى 509 حالات.
وكانت فيتنام سجلت أول حالة إصابة بالفيروس في أواخر كانون الثاني/يناير.
كما سجلت السلطات يوم الجمعة 45 إصابة جديدة في أكبر قفزة يومية، مما جعل إجمالي عدد الإصابات في البلاد يرتفع إلى 509 حالات.
وكانت فيتنام سجلت أول حالة إصابة بالفيروس في أواخر كانون الثاني/يناير.
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