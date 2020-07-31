فيتنام تسجل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ 100 يوم





ووفق وسائل إعلام رسمية، فإن الحالة لمسن أثبت الفحص إصابته بالفيروس في مدينة "دانانج" وسط ظهور المرض مجدداً في البلاد الأسبوع الماضي.



كما سجلت السلطات يوم الجمعة 45 إصابة جديدة في أكبر قفزة يومية، مما جعل إجمالي عدد الإصابات في البلاد يرتفع إلى 509 حالات.



وكانت فيتنام سجلت أول حالة إصابة بالفيروس في أواخر كانون الثاني/يناير.









رام الله - دنيا الوطنللمرة الأولى منذ 100 يوم، سجلت فيتنام اليوم الجمعة أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).