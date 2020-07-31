الأردن: إصابتان جديدتان من الخارج بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجل الأردن اليوم الجمعة، إصابتين جديدتين من الخارج، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وقالت وزارة الصحة في البلاد في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية: إن الحالتين لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمَين عبر حدود العمري.



وبذلك يرتفع اجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1193 حالة، كما سُجِّلت أيضا 12 حالة شفاء، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.



رام الله - دنيا الوطن