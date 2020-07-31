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الأردن: إصابتان جديدتان من الخارج بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: إصابتان جديدتان من الخارج بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الجمعة، إصابتين جديدتين من الخارج، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في البلاد في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية: إن الحالتين لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمَين عبر حدود العمري.

وبذلك يرتفع اجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1193 حالة، كما سُجِّلت أيضا 12 حالة شفاء، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

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