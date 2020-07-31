العراق يسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

للمرة الأولى منذ دخول الوباء للبلاد، تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، اليوم الجمهة، حاجز 3000 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في البلاد، تسجيل 3346 إصابة جديدة، ليبلغ مجموع الإصابات في العراق 124609 إصابة،



كما سجلت البلاد، 70 حالة وفاة و1888 حالة شفاء خلال ذات المدة"، أي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وبذلك يرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 4741، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 87434.