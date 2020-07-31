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دولي

"الصحة العالمية": تبعات جائحة (كورونا) ستظل محسوسة لعقود مقبلة

"الصحة العالمية": تبعات جائحة (كورونا) ستظل محسوسة لعقود مقبلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة: إن تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم، من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل في المستقبل.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة أمام اجتماع للجنة الطوارئ، وفقا لما جاء في نشرتها، إن "الجائحة هي أزمة صحية تحدث مرة كل قرن، وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة"، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وكانت المتحدثة باسم "الصحة العالمية"، مارجريت هاريس وصفت جائحة (كوفيد-19) بأنها "موجة كبيرة واحدة"، محذرة من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس (كورونا) المستجد في الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وقالت إن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع عادة أنماطا موسمية.

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