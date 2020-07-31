حول "ميزانية الدولة".. احتدام الأزمة الائتلافية بين (ليكود) و(أزرق أبيض)

وتابع يقول: إن الإسرائيليين بحاجة إلى الاستقرار واليقين وميزانية للعام 2021، ستوفر لهم ذلك وستحرك عجلات الاقتصاد وتوفر شبكة الأمان للجميع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ومن جهته قال الوزير عن (ليكود)، أمير أوحانا أن (أزرق أبيض)، يصر على ميزانية لعامين بسبب الارتياب في (ليكود) ورياب الثقة بعدم نية رئيس الوزراء التوجه إلى انتخابات.



وأضاف أنه أكد لأقطاب (أزرق أبيض): أن (ليكود) ينوي الوفاء بتعهداته وتنفيذ الاتفاق ويجب عليهم ان يكن لنا الثقة وإلا فلا نستطيع أن نفعل معاً.



ومن المرجح ألا يطرح وزير المالية، يسرائيل كاتس ميزانية لعام واحد على الحكومة يوم الأحد المقبل، نظراً لعدم إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الحكومة، وذلك بعد أن كان قد أعلن أمس الأول أنه ينوي الإقدام على ذلك رغم رفض حزب (أزرق أبيض).



رام الله - دنيا الوطناستمراراً للأزمة الائتلافية حول موضوع الميزانية في إسرائيل، أكد الوزير عن (أزرق أبيض)، غابي اشكينازي عبر (تويتر) أن الإسرائيليين يحتاجون إلى الاستقرار، مشدداً على وجوب تمرير ميزانية تشمل 2021.