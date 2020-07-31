بثالث أيام الحج.. خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس (كورونا)





وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى التي يرميها الحاج بملابس الإحرام، يقوم بذبح أضحيته، ومن ثم القيام بـ"التحلل الأصغر".



يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1686 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 24 حالة وفاة جديدة.



كما سجلت 4660 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي في البلاد، 235.658.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس (كورونا) بثالث أيام الحج.وبدأ اليوم أول أيام عيد الأضحى، حجاج بيت الله الحرام في رمي جمرة العقبة الكبرى، وقد توافد مئات الحجاج إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لتأدية هذه الشعيرة، وذلك بعد يوم من الوقوف بعرفة، الذي يعتبر ركن الحج الأكبر.