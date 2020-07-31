عربي

بثالث أيام الحج.. خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس (كورونا)

بثالث أيام الحج.. خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس (كورونا)
رمي الجمرة الكبرى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس (كورونا) بثالث أيام الحج.

وبدأ اليوم أول أيام عيد الأضحى، حجاج بيت الله الحرام في رمي جمرة العقبة الكبرى، وقد توافد مئات الحجاج إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لتأدية هذه الشعيرة، وذلك بعد يوم من الوقوف بعرفة، الذي يعتبر ركن الحج الأكبر. 

وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى التي يرميها الحاج بملابس الإحرام، يقوم بذبح أضحيته، ومن ثم القيام بـ"التحلل الأصغر".

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1686 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 24 حالة وفاة جديدة.

كما سجلت 4660 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي في البلاد، 235.658.

أخبار ذات صلة

مصر تعلن انضمام طائرات جديدة إلى أسطولها الجوي

مصر تعلن انضمام طائرات جديدة إلى أسطولها الجوي

الكشف عن تفاصيل جديدة حول الزيارة &#34;المفاجئة&#34; لرئيس المخابرات المصرية للسودان

الكشف عن تفاصيل جديدة حول الزيارة "المفاجئة" لرئيس المخابرات المصرية للسودان

السعودية تفرض ضوابط &#34;صارمة&#34; على رمي الجمرات وحلاقة الحجاج

السعودية تفرض ضوابط "صارمة" على رمي الجمرات وحلاقة الحجاج

مصرع شخصين بانهيار جزئي لبناء في اللاذقية السورية

مصرع شخصين بانهيار جزئي لبناء في اللاذقية السورية

الملك سلمان: وفرنا إجراءات الأمن والسلامة للحجاج

الملك سلمان: وفرنا إجراءات الأمن والسلامة للحجاج

بعد خروجه من المشفى... ماذا قال العاهل السعودي بمناسبة عيد الأضحى؟

بعد خروجه من المشفى... ماذا قال العاهل السعودي بمناسبة عيد الأضحى؟

حال نفذ حزب الله أي هجوم.. غانتس يأمر بتدمير البنية التحتية بلبنان

حال نفذ حزب الله أي هجوم.. غانتس يأمر بتدمير البنية التحتية بلبنان

السعودية تعلن نجاح تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفة

السعودية تعلن نجاح تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

لجان السلامة العامة في محافظة الخليل تُخالف تسع منشآت غير ملتزمة

لجان السلامة العامة في محافظة الخليل تُخالف تسع منشآت غير ملتزمة

الكيلة تعايد كادر وزارة الصحة والمرضى النزلاء في مجمع فلسطين الطبي

الكيلة تعايد كادر وزارة الصحة والمرضى النزلاء في مجمع فلسطين الطبي

الاحتلال يمنع المواطنين من إقامة صلاة العيد فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء بسلفيت

الاحتلال يمنع المواطنين من إقامة صلاة العيد فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء بسلفيت

العاهل السعودي للرئيس عباس: العلاقات السعودية الفلسطينية متينة

العاهل السعودي للرئيس عباس: العلاقات السعودية الفلسطينية متينة

محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ قلقيلية: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الهباش يهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج

الهباش يهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج

أكثر من 27 ألف مصلٍ أدوا صلاة عيد الأضحى في الأقصى

أكثر من 27 ألف مصلٍ أدوا صلاة عيد الأضحى في الأقصى

الرئيس عباس ونظيراه الجزائري والتونسي يتبادلون التهاني بحلول عيد الأضحى

الرئيس عباس ونظيراه الجزائري والتونسي يتبادلون التهاني بحلول عيد الأضحى

منوعات

هيفاء وهبي ستقلب الرأي العام في مصر

هيفاء وهبي ستقلب الرأي العام في مصر

صورة نادرة بالملابس السوداء لعبلة كامل في حفل زفافها من محمود الجندي

صورة نادرة بالملابس السوداء لعبلة كامل في حفل زفافها من محمود الجندي

هذه الطفلة في الصورة أصبحت ممثلة مصرية جذابة

هذه الطفلة في الصورة أصبحت ممثلة مصرية جذابة

إليسا تطالب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بمغادرة منصبه

إليسا تطالب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بمغادرة منصبه

بعد ساعات من طرحه على منصة &#34;شاهد&#34;.. تسريب فيلم &#34;صاحب المقام&#34; على الإنترنت

بعد ساعات من طرحه على منصة "شاهد".. تسريب فيلم "صاحب المقام" على الإنترنت

شاهد: حليمة بولند تخرج عن صمتها بشأن التحفظ على أموالها ومنعها من السفر

شاهد: حليمة بولند تخرج عن صمتها بشأن التحفظ على أموالها ومنعها من السفر

دينا الشربيني ترسل رسالة إلى عمرو دياب بسبب هذه المناسبة

دينا الشربيني ترسل رسالة إلى عمرو دياب بسبب هذه المناسبة

هذا المغني لم يعيّد في الأضحى سوى مرة أو مرتين ويوضح الأسباب

هذا المغني لم يعيّد في الأضحى سوى مرة أو مرتين ويوضح الأسباب

عمرو دياب يطرح أغنية وطنية جديدة في حب مصر (فيديو)

عمرو دياب يطرح أغنية وطنية جديدة في حب مصر (فيديو)

السجن ثمانية أشهر للمطربة المغربية دنيا بطمة في &#34;قضية تشهير&#34;

السجن ثمانية أشهر للمطربة المغربية دنيا بطمة في "قضية تشهير"

عربي

مصر تعلن انضمام طائرات جديدة إلى أسطولها الجوي

مصر تعلن انضمام طائرات جديدة إلى أسطولها الجوي

السعودية تفرض ضوابط &#34;صارمة&#34; على رمي الجمرات وحلاقة الحجاج

السعودية تفرض ضوابط "صارمة" على رمي الجمرات وحلاقة الحجاج

مصرع شخصين بانهيار جزئي لبناء في اللاذقية السورية

مصرع شخصين بانهيار جزئي لبناء في اللاذقية السورية

الملك سلمان: وفرنا إجراءات الأمن والسلامة للحجاج

الملك سلمان: وفرنا إجراءات الأمن والسلامة للحجاج