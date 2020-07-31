دولي

استطلاع رأي: كيف ستكون الانتخابات الإسرائيلية في حال أُجريت اليوم

استطلاع رأي: كيف ستكون الانتخابات الإسرائيلية في حال أُجريت اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلي ومعهد (مآغار موحوت)، صباح اليوم الجمعة، أنه لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم، لكان حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، سيحصل على 33 مقعدًا من أصل 120، وهو عدد أعضاء نواب الكنيست، يليه حزب (يش عتيد) برئاسة يائير لابيد حيث سيحصل على 17 مقعدًا، بينما سيحصل حزب (أزرق أبيض) برئاسة وزير الجيش بيني غانتس على 12 مقعدًا فقط. 

وبحسب الاستطلاع، فإن "القائمة المشتركة" برئاسة أيمن عودة، ستحصل على 16 مقعدًا، أي اكثر مما هي عليه اليوم بمقعد إضافي. 

كما أظهر الاستطلاع أن حزب (يمينا) برئاسة نفتالي بينيت، سيحصل على 12 مقعدًا فيما سيحصل حزب (شاس) للمتدينين الشرقيين على 9 مقاعد وحزب (يهدوت هتوراة) للمتدينين الغربيين على 8 مقاعد. 

أما حزب (يسرائيل بيتينو) برئاسة أفيغدور ليبرمان فسيحصل على 8 مقاعد في حين يحصل حزب (ميرتس) اليساري على 5 مقاعد. 

ووفقًا لهذا الاستطلاع فإن حزبي (جيشر) و(العمل) لن يتخطيا نسبة الحسم ولن يكونا ممثلين في البرلمان القادم.

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