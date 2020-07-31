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مصر تعلن انضمام طائرات جديدة إلى أسطولها الجوي

مصر تعلن انضمام طائرات جديدة إلى أسطولها الجوي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل الإعلام المصرية، وصول أحدث طائرات من نوعها من طراز إيرباص إلى مصر، ضمن خطة تطوير أسطول الطيران المدني ليصبح الأحدث عمرا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضحت قائلة: "وصلت صباح اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية بكندا الطائرة العاشرة من طراز الإيرباص A220-300 بحروف تسجيل SU-GFH"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت إلى أن الطائرة العاشرة من إجمالي 12 طائرة تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية المصرية هذا العام، في ضوء تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

وتعد مصر للطيران من أول المشغلين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لهذا الطراز الذي يعد من بين الطائرات الأكثر تطورا وابتكارا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

من جانبه، أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن وصول الطائرة الثامنة من طراز A320neo إلى مطار القاهرة الدولي، وتحمل حروف تسجيل SU-GFQ قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا.

وتعد هذه الطائرة الأخيرة من هذا الطراز ضمن آخر صفقة تعاقدت عليها الشركة من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتشمل 8 طائرات من طراز إيرباص A320neo، و7 طائرات من طراز الإيرباص A321neo .

وأضاف زكريا، أنه من المقرر أن تتسلم الشركة في عام 2022 عدد 7 طائرات من طراز الإيرباص A321neo والتي تتسع لـ188 مقعدا، ويعد طراز A320neo من الطائرات الحديثة عالميا ذات الممر الواحد بجانب طراز A220-300  والتي انضمت مؤخرا لأسطول الناقل الجوي المصري، والذي أصبح من أحدث الأساطيل عمرا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يصل متوسط عمر طائرات الأسطول حاليا 8 سنوات.


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