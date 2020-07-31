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مصرع شخصين بانهيار جزئي لبناء في اللاذقية السورية

مصرع شخصين بانهيار جزئي لبناء في اللاذقية السورية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر جراء انهيار جزء من بناء في محافظة اللاذقية السورية، وشكلت المحافظة لجنة للتحقيق في الحادث.

وذكر المكتب الصحفي في المحافظة الساحلية، أن سقف مبنى مرخص وقيد الإنشاء في المنطقة الصناعية الجديدة، انهار ما أدى إلى وفاة عاملين أحدهما في العقد السادس من العمر والآخر في الـ 19 من عمره، وأن عاملا آخر أصيب برضوض ونقل إلى المشفى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأصدر محافظ المدينة أمرا إداريا مساء أمس بتشكيل لجنة للكشف على واقع العقار وتحديد أسباب الانهيار، على أن تقدم تقريرها خلال 24 ساعة من تاريخه.

يذكر أن خمسة أشخاص قتلوا الشهر الماضي جراء انهيار جزء من بناء كان يشيد بشكل مخالف في حي الغراف في الرمل الجنوبي في المدينة ذاتها، وكان بين المتوفين الخمسة مهندس ومراقب فني من المحافظة.

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