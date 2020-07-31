دولي

خامنئي: قتل أمريكا لسليماني أسهم في تعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين

خامنئي: قتل أمريكا لسليماني أسهم في تعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين
رام الله - دنيا الوطن
ألقى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، خطابا بمناسبة عيد الأضحى المبارك مهنئا فيه الأمة الإسلامية بحلول هذا العيد.

وتطرق خامنئني في كلمته التي بثها التلفزيون الإيراني، إلى العقوبات الأمريكية على إيران، مشيرا إلى أنها تهدف إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وقال: "إن حلم أمريكا بتحقيق أهدافها عن طريق العقوبات وممارسة أقصى الضغوط على إيران لن يتحقق أبدا"، موضحا في الوقت ذاته أن عقوبات أمريكا زادت إيران قوة وجعلتها مكتفية بذاتها.

وأضاف: "ينبغي ألا يعتمد اقتصاد إيران على صادرات النفط، لافتا أن إيران ستقاوم التنمر والضغوط الأمريكية"، مؤكداً أن  إيران لن توقف برامجها الباليستية والنووية كما تطالب أمريكا.

وأشار إلى أن إيران لن تتفاوض مع أمريكا التي تسعى لتحجيم نفوذنا الإقليمي ووضع حد لتقدمنا.

كما ذكر أن قتل أمريكا للجنرال قاسم سليماني أسهم في تعميق الوحدة بين الإيرانيين والعراقيين.

وكان خامنئي قد قال في وقت سابق، إن إيران لن تنسى "جريمة اغتيال قاسم سليماني وستوجه ضربة مماثلة للأمريكيين".

وأكد أن القوات الأجنبية تعجز عن المساس بالعلاقات الأخوية القائمة بين هذين البلدين الجارين والعريقين.

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