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الملك سلمان: وفرنا إجراءات الأمن والسلامة للحجاج

الملك سلمان: وفرنا إجراءات الأمن والسلامة للحجاج
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: "إن المملكة وفرت للحجاج إجراءات تكفل أمنهم وتحقق سلامتهم وتوفر سبل راحتهم ووقايتهم، في موسم الحج الحالي الذي يقام في ظل وباء (كورونا)".

وأضاف الملك سلمان في كلمة بمناسبة عيد الأضحى، ألقاها وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، الجمعة: "مع التفشي الواسع للجائحة، وتأكيد خطورتها على البشر، فقد اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود جدا من جنسيات متعددة، تأكيدا على إقامة الشعيرة، رغم صعوبة الظروف، وحفاظا على أقصى معدلات الأمان والسلامة الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسكهم في أجواء روحانية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

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