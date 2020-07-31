بعد خروجه من المشفى... ماذا قال العاهل السعودي بمناسبة عيد الأضحى؟













رام الله - دنيا الوطنوجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، تهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في أول تغريدة له على صفحته الخاصة منذ خروجه من المشفى.ووجه عاهل السعودية تهنئة للمسلمين بمناسبة قدوم عيد الأضحى قائلا: "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).هذا وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن يوم أمس الخميس، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد شفائه.وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي، بحسب صحيفة (عكاظ) السعودية: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية".كما شارك الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) مقطعا مصورا للملك سلمان أثناء خروجه من المستشفى.