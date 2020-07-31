حال نفذ حزب الله أي هجوم.. غانتس يأمر بتدمير البنية التحتية بلبنان





وقالت الصحيفة الاسرائيلية، صباح اليوم الجمعة: "إن الوزير غانتس، أعطى تعليمات للجيش الإسرائيلي بتدمير البنى التحتية في لبنان في حال نفذ حزب الله هجومًا ضد إسرائيل".





وأضافت الصحيفة: "إن غانتس أمر الجيش، بتجهيز خطة رد عنيفة، تتضمن ضرب البنية التحتية في لبنان، في حال نفذ حزب الله عملية رد انتقام لمقتل أحد عناصره على يد إسرائيل في سوريا".





ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع بالجيش الإسرائيلي، أن غانتس أعطى هذه التعليمات بالأمس، خلال اجتماع مع قيادة هيئة أركان الجيش، ورئيس الأركان كوخافي.





يشار الى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تتوقع أن حزب الله لم يتنازل عن تنفيذ عملية رد انتقامية لمقتل أحد عناصره بسوريا، ولذلك فإن حالة التأهب بالشمال لا زالت مستمرة.

رام الله - دنيا الوطنكشف صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن بيني غانتس، وزير الجيش الإسرائيلي أوعز، بتدمير البنى التحتية في لبنان، في حال نفذ حزب الله اللبناني هجومًا ضد إسرائيل.