شخصيات إسرائيلية "كبيرة" تكشف تطورات جديدة بملف الغواصات الالمانية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت شخصيات كبيرة من المنظومة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة، حول ملف الغواصات الألمانية والتي أطلق عليه (ملف 3000)، والمتهم فيه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي.



وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن الشخصيات كشفوا أن نتنياهو ومقربيه، ضغطوا من أجل شراء الغواصات والسفن الحربية من ألمانيا، رغم معارضة المنظومة الأمنية.



وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية، قد حددت، يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، موعدا للجلسة الثالثة من محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا "فساد".



ويعاني نتنياهو من ثلاث قضايا فساد، ، تتضمن الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.