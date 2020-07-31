الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس (كورونا) إلى 70379 حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل، الى 70379.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن من بين الاصابات، هناك 321 مريضا وصفت حالتهم بالخطيرة.



وفيما يتعلق بالوفيات، أكدت الوزارة أن عددهم وصل إلى 503 حالة.