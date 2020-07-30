إغلاق بحر غزة أمام الصيادين خلال أيام عيد الأضحى

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نقابة الصيادين إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل أمام الصيادين لعدة أيام.



وأوضحت النقابة، في تصريح صحفي، عبر صفحتها بموقع (فيسبوك)، أن هذا الإغلاق يأتي بالتنسيق مع الشرطة البحرية ونقابة الصيادين، ضمن إجازة عيد الأضحى المُبارك.



وأشارت إلى أن إغلاق بحر غزة، سيكون ابتداء من بعد عصر اليوم الخميس، ولغاية الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الاثنين الموافق 3/8/2020 وذلك بمناسبة عيد الأضحى.