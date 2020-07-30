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السعودية تعلن نجاح تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفة

السعودية تعلن نجاح تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر عرفة، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وقال الوزير بنتن، وفق ما نقل موقع (العربية.نت): إن الحجيج وصلوا إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد وأدوا صلاتا الظهر والعصر وحضور خطبة عرفة، مضيفا أنه تم إعداد مخيمات لضيوف الرحمن في مشعر عرفة منذ وقت مبكر، وتم تجهيزها بجميع الخدمات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بسهولة وطمأنية، ووفق الإجراءات الصحية والتباعد المكاني.

وأشار الى ان حجاج بيت الله الحرام وقفوا على جبل الرحمة، ومع غروب الشمس تم "النفرة إلى مشعر مزدلفة على أفواج متفرقة، وذلك بحسب البروتوكولات الصحية".

وعن البروتوكولات الصحية والتوعوية التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام، أوضح بنتن ان الوزارة استخدمت الرسائل النصية لضمان معرفة الحجاج لجميع البروتوكولات الصحية للالتزام بها إضافة إلى خضوع الحجيج إلى "العزل المنزلي" فور ترشيحهم من قبل وزارة الحج والعمرة لمدة 7 أيام، ثم العزل الصحي المؤسسي بمقر إقامة الحجاج في مكة المكرمة لمدة 3 أيام، لافتا إلى أنه عند انتهاء الموسم سيخضع ضيوف الرحمن للحجر المنزلي للتأكد من صحتهم وسلامتهم .





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