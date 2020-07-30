حساب (فيسبوك) مزيَّف يهدد نتنياهو بالقتل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

فتحت وحدة (السايبر 433) التابعة للشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، تحقيقًا للوصول لصاحب حساب مزيف على موقع (فيسبوك)، وجَّه تهديدًا بالقتل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ووفق موقع (يديعوت أحرونوت)، فإن صاحب الحساب الذي نشر عدة منشورات هدد فيها بقتل نتنياهو، لم يعتقل حتى الآن.



يشار إلى أن نتنياهو يدّعي بأنه يتعرض في الآونة الأخيرة هو وأسرته، لموجة تهديدات، في ظل استمرار المسيرات المناهضة له ولسياساته المتعلقة بفشل حكومته في التعامل مع أزمة فيروس (كورونا) وما تبعها من أزمات اقتصادية، وكذلك بسبب قضايا الفساد المتهم بها.