ياسر منصور: الذي يحصل بالأقصى جريمة إسرائيلية منظمة

القيادي في حركة حماس ياسر منصور

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس، ياسر منصور، أنّ ما يُمارس ضد المسجد الأقصى هو جريمة منظمة تمارسها حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين.



وشدد منصور في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على أن ممارسات الاحتلال تهدف إلى السيطرة الكاملة زمانيا ومكانيا على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه والسيطرة عليه، وذلك واضح من خلال تكثيف الاقتحامات شبه اليومية.



وطالب منصور كل فلسطيني قادر على الوصول للمسجد الأقصى بضرورة الوصول إليه والرباط فيه، وقال: "إنه من الواجب الشرعي والوطني أن يحافظ كل من يستطيع الوصول للأقصى على تواجده فيه".



وأكد أن تواجد المسلمين في الأقصى والرباط فيه يفوّت الفرصة على الغاصبين ويقطع الطريق على محاولتهم الاستفراد بالأقصى والمقدسيين.



وأضاف: "نشد على أيدي المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى وندعوهم للاستمرار في رباطهم كي يعلم الاحتلال والمستوطنين بأن هناك رجالا يذودون عن حياضه".



وتطرق القيادي منصور إلى ممارسات الاحتلال في القدس، مؤكدا بأن سياسة هدم البيوت وعدم منح تراخيص البناء وإبعاد المقدسين وفرض الإجراءات على المصلين، أكبر دليل على سياسات الاحتلال العنصرية ضد المسجد الأقصى.