شؤون فلسطينية

البرغوثي: اعتقال "نواجعة" محاولة إسرائيلية فاشلة للمس بالحق في حرية الرأي

البرغوثي: اعتقال "نواجعة" محاولة إسرائيلية فاشلة للمس بالحق في حرية الرأي
مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
دان مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على اعتقال الشاب محمود نواجعة منسق اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل.

واعتبر البرغوثي الاعتقال محاولة إسرائيلية، ستلقى الفشل، للمس بالحق في حرية الرأي والتعبير ومقاومة نظام الأبرتهايد والتمييز العنصري.

وقال البرغوثي إن الاعتقال يأتي في إطار هجمة الاحتلال ومؤسساته ضد المجتمع المدني الفلسطيني وحملة التحريض التي تشن ضده.

وطالب البرغوثي مؤسسات حقوق الإنسان و المجتمع الدولي بالضغط لوقف هذه الحملة و للإفراج عن نواجعة وجميع أسرى حرية التعبير والرأي.

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