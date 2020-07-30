الرئيس عباس يُطلع الرئيسان التونسي والجزائري على آخر مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التونسي قيس سعيد، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



ومن جانبه، تمنى الرئيس عباس للرئيس التونسي الصحة والنجاح، وللشعب التونسي كل الخير والنماء والازدهار، وفق ما نقلت وكالة (وفا).



وأطلع عباس نظيره سعيد، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمنع تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



وثمن الرئيس الفلسطيني، مواقف تونس التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة، والتي تتكرس بمواقف الرئيس قيس سعيد الثابته والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله.



بدوره، أكد الرئيس التونسي، موقف تونس الثابت والواضح تجاه دعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة، وصولا لتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.



وأعرب الرئيسان عن أملهما بانتهاء جائحة (كورونا)، وأن يعيد الله سبحانه وتعالى نعمة الصحة والأمان للأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.



إلى ذلك، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وتمنى الرئيس عباس، خلال الاتصال، للرئيس تبون الصحة والنجاح، وللشعب الجزائري الشقيق كل الخير والازدهار.



وأطلع أبو مازن، الرئيس تبون، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمنع تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



وأشاد الرئيس، بمواقف الجزائر وشعبها الشقيق، الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الدوام.



بدوره، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية على الصعد كافة، وصولا لتحقيق الاستقلال للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.