عريقات يلتقي القنصل العام السويدي ورئيس بعثة ألمانيا

صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مكتبه، اليوم الخميس، القنصل العام السويدي جيسكا اولسون، ورئيس بعثة ألمانيا في فلسطين كريستيان جلاس، كلا على حدة.



وتناول عريقات، في اللقاءين المنفصلين، الأوضاع الراهنة وتم التأكيد على رفض الضم والاستيطان، كما تم التأكيد على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.