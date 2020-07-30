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أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء الخميس، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، بينها اثنتان غير محليّتين.

وأكدت الوزارة وفق ما نقل عنها موقع (خبرني)، أن الإصابتين المحليتين هما لصاحب منشأة غذائيّة موقعها داخل أسواق السّلام في العاصمة عمّان، ولموزّع موادّ صحيّة تمّ فحصه أثناء تواجده في الأسواق؛ مشيرة إلى أنهما نقلا إلى منطقة العزل في البحر الميّت، إضافة لعزل موقعيّ سكنهما، وإغلاق الأسواق احترازيّاً لمدّة 48 ساعة لغايات التعقيم، وحجر جميع المخالطين، وفحص جميع العاملين في الأسواق.

وأوضحت الصحة الأردنية، أن هناك حالة بين القادمين من الخارج ممن يقيمون في مواقع الحجر (من السعوديّة)، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة يرتفع بذلك إلى 1191 حالة.

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