ماذا جاء في اتصال الرئيس عباس وإسماعيل هنية؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة حماس، اليوم الخميس: إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة هاتف الرئيس محمود عباس، حيث قدم له التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى أن يجعله عيد خير وبركة على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.



وأكدت الحركة عبر موقعها الرسمي أنه تم استعراض التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد برفض صفقة القرن وخطة الضم وأي مساس بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والعودة.



وأوضحت حماس، أنه تم الاتفاق على الاستمرار في خطوات التقارب بين فتح وحماس، وتواصل القيادات من الحركتين للوصول إلى وحدة حقيقية بمشاركة الكل الوطني تفتح على التوافق على برنامج وطني مشترك وقيادة موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية حتى نواجه موحدين الاحتلال ومخططاته.