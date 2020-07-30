تعرف على أسعار المحروقات لشهر أغسطس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم الخميس، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر آب/ أغسطس في كافة محافظات الوطن، اعتبارا من 1/8/2020.



ولم يطرأ أي تغيير على سعر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شيوعا؛ حيث استقر سعر اللتر الواحد عند 5.34 شيكل، كما استقر سعر لتر البنزين (98 أوكتان) عند 6.14 شيكل.



واستقر سعر لتر السولار عند 4.89 شيكل، وكذلك الأمر بالنسبة للتر الكاز حيث استقر سعره عند 4.89 شيكل أيضا.



ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث جاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ 12 شيكلا، واسطوانة 5 كلغم بـ 24 شيكلا، واسطوانة 12 كلغم بـ 57 شيكلا، واسطوانة 48 كلغم بـ 228 شيكلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.44 شيكل، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.29 شيكل، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيكل.



ودعت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.



وتُحدد أسعار الوقود بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرًا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.