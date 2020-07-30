شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن أربعة مواطنين من الضفة الغربية

الاحتلال يفرج عن أربعة مواطنين من الضفة الغربية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن أربعة شبان من محافظات مختلفة بالضفة الغربية بعد مضي فترة محكوميتهم.

ففي مدينة طولكرم أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير المهندس علاء سميح مصطفى الأعرج (32 عاماً) من سكان بلدة عنبتا، قضاء المدينة.

وكانت  قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال المحرر الأعرج بتاريخ 2/1/2019، بعد اقتحام منزله في عنبتا، ولم يمضٍ على إطلاق سراحه سوى ستة أشهر فقط.

وبعد أسبوعين من اعتقال الأعرج أصدرت محكمة سالم بتوصية من مخابرات الاحتلال بحقه قرار اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جددت له لمرة ثانية لستة أشهر أخرى ثم لثالثة لأربعة شهور بحث أمضى عاماً كامل في الإداري حتى الآن.

وبمدينة قلقيلية أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير ساجي محمد أبو عذبة، بعد أن أمضى قرابة 14 شهرا في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عذبة في شهر رمضان العام الماضي خلال وقت السحور، وتم تحويله للاعتقال الإداري بشكل تعسفي وتمديده عدة مرات متتالية ، حيث سبق لعذبة أن اعتقل لأكثر من عامين في سجون الاحتلال.

وأفرجت قوات الاحتلال عن الشاب عبد الله بني عودة من بلدة طمون قرب مدينة طوباس شمال الضفة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بني عودة بتاريخ 28/1/2019 ومكث في الاعتقال 18 شهرا.

وفي نابلس أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير عاطف عبد الكريم مرعي (40عاماً) من سكان قرية بيتا، قضاء مدينة نابلس، بعد أن أمضى فترة محكوميته البالغة خمسة عشرة عاما في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير مرعي بتاريخ 31/7/2004 عانى خلالها من آثار الإهمال الطبي في أعقاب مشاركته في إضراب الأسرى عام 2017، حيث تعرض آنذاك لتجلط دموي في أحد أوردة قدمه اليسرى.

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