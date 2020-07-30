الاتحاد الأوروبي يستثني مواطني ثلاث دول عربية من دخول أراضيه

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لائحة معدلة بأسماء الدول التي سيسمح لمواطنيها بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي، مستبعدا 3 دول عربية من القائمة.



ووفق موقع قناة (روسيا اليوم) فقد شملت اللائحة الجديدة التي أصدرها المجلس الوزاري الأوروبي: المغرب، تونس، كندا، أستراليا، جورجيا، اليابان، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، الأوروغواي والصين.



ولوحظ استبعاد الجزائر من اللائحة الحالية مقارنة بتلك التي تم نشرها الاتحاد قبل عدة أسابيع، وذلك بناء على اعتبارات تتعلق بانتشار فيروس كورونا فيها.



وقال المجلس الوزاري الأوروبي: إنه يؤسس لائحته على معايير موضوعية وطبية وعملية تتعلق بمعدلات الإصابة في البلدان المقصودة، وقدرة أنظمتها الصحية على التجاوب وشرط المعاملة بالمثل، وأنه يجري تحديث اللائحة مرة كل 15 يوما، حسب التطورات.