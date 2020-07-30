الرئيس عباس والسلطان هيثم يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى

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رام الله - دنيا الوطن

جرى، اليوم الخميس، اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وأعرب سلطان عُمان، عن خالص التهاني للرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، داعيا العلي القدير أن يعيده عليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



بدوره شكر الرئيس الفلسطيني، سلطان عُمان، وهنأه والشعب العُماني الشقيق لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.