ليبرمان: يجب منع وقوع حرب أهلية في إسرائيل

ليبرمان

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس حزب (يسرائيل بيتنيو) أفيغدور ليبرمان، الإسرائيليين، لبذل كل جهد ممكن لمنع وقوع حرب أهلية في إسرائيل.



وقال ليبرمان في كلمة وجهها للإسرائيليين وفق القناة السابعة: "دعونا نحترم بعضنا البعض ونسمح لأنفسنا بالتعبير عن آراءنا بحرية دون خوف ودون عنف ودون اتهامات".



وأوضح أن الاحتجاج حق ممنوح لكل شخص في كل مجتمع ديمقراطي، لكن يجب على جميع المتظاهرين والمعارضين ألا يمتد حبلهم أكثر من اللازم".