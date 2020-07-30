دولي

ترامب يطرح امكانية تأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية بسبب (كورونا)

ترامب يطرح امكانية تأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية بسبب (كورونا)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إمكانية تأجيل انتخابات 2020، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تعثره قبلها، مشيرا إلى فيروس (كورونا) وما قال إنه تصويت "مزور".

وسأل ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "تأجيل الانتخابات إلى أن يتمكن الناس من التصويت بشكل مناسب وبسلام وأمان؟".

وأضاف: "بالتصويت العام عبر البريد (وليس التصويت الغيابي وهو أمر جيد)، ستكون 2020 الانتخابات الأقل دقة والأكثر تزويرا في التاريخ، ستشكل إحراجا كبيرا للولايات المتحدة".

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