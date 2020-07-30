الاحتلال يعتقل فتاة ويُبعد حارسًا عن الأقصى لأسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتاة من المسجد الأقصى المبارك، وأبعدت حارسا يعمل في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت فتاة من باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام المستوطنين وخروجهم من باب السلسلة.



وأضافت المصادر أن الاحتلال سلم حارس المسجد الأقصى مهند الأنصاري قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع، يعود بعدها للتحقيق في مركز تحقيق "القشلة" بالقدس المحتلة.