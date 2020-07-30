شؤون فلسطينية

الرئيسان عباس والسيسي يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى

الرئيسان عباس والسيسي يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
جرى، اليوم الخميس، اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص التهاني للرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، داعيا العلي القدير أن يعيده عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وفق ما نقلت وكالة (وفا).

بدوره شكر عباس، السيسي، وهنأه والشعب المصري لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى من الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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