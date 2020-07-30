الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد إجراء 7 عينات

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص سبع عينات مشتبهة كانت نتيجتها سلبية.وأوضحت الصحة بغزة، في تقريرها اليومي، أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ بداية الازمة بلغ 13900عينة كانت جميعها سلبية باستثناء 76 حالة، توفيت واحدة منها وشفيت 70 فيما لا تزال خمس حالات تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع الحالة الصحية لـ 217 مواطنًا موزعين على ثلاثة مراكز للحجر الصحي وهم بحالة صحية مطمئنة ولم تظهر عليهم أي أعراض.