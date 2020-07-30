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شؤون فلسطينية

في يوم عرفة.. أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى

في يوم عرفة.. أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم حوالي 1118 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، فيما أدى بعضهم صلوات تلمودية علنية.


وأفادت مصادر محلية، أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا ساحات المسجد الأقصى ظهيرة اليوم، فيما اقتحم 920 مستوطن المسجد في الفترة الصباحية.

وفتحت قوات الاحتلال باب المغاربة أمام مئات المستوطنين لاقتحام باحات المسجد الأقصى عند الساعة السابعة والنصف صباحا.

ونشرت قوات الاحتلال عشرات من عناصرها وقواتها الخاصة داخل وخارج باحات المسجد الأقصى لتسهيل اقتحامات قطعان المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين المُقتحمين أدوا طقوسا "تلمودية" في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى بشكل علني.

وأشارت المصادر إلى أن أعدادا كبيرة من المستوطنين تقدمهم الحاخام "إيهودا غليك" والحاخام "شارين هسكل" اقتحموا باحات الأقصى في الفترتين الصباحية وما بعد الظهر.

واعتدت شرطة الاحتلال على مجموعة من الشبان المتواجدين في المسجد الأقصى، واعتقلت خمسة منهم واقتادتهم لأحد مراكزها التحقيق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وحاولت إبعاد المصلين من منطقة باب الرحمة لكي يتسنّى للمستوطنين أداء صلواتهم التلمودية في المنطقة.ِ

واعتقلت شرطة الاحتلال الخاصة حارس المسجد الأقصى مهند الأنصاري، ونقلته لمركز تحقيق القشلة في البلدة القديمة بالقدس، وأفرجت عنه لاحقا بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى، والعودة للتحقيق الأسبوع المقبل.

كما واعتقلت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم فتاة من باحات المسجد الأقصى، واقتادت شابًا من أمام المسجد القبلي واجتزته وحققت معه قرب باب المغاربة.

ورفع مستوطنون أعلام الاحتلال في باحات الأقصى، في حركة استفزازية للمرابطين، في حين شهدت منطقة باب السلسلة توتر عقب محاولة المستوطنين رفع علم الاحتلال أمام الباب.

وأدت مجموعات المستوطنين صلوات تلمودية استفزازية علنية بمنطقة باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، ومنطقة باب الحديد في ظل الاقتحامات الواسعة التي شهدها المسجد الأقصى المبارك.

وتصدى مجموعة من المواطنين المقدسيين المبعدين عن المسجد الأقصى، لأحد زعماء جماعات الهيكل المزعوم "إيهودا غليك" بمنطقة باب السلسلة في القدس المحتلة بالتكبير، والطلب برحيله عن المسجد الأقصى، والذي تزعم اقتحام باحات الأقصى برفقة مجموعة كبيرة من المستوطنين في الفترة الصباحية أيضا.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم، دعت لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل"، اليوم الخميس والذي يوافق يوم عرفة.

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