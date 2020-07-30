عاجل

  • الجامعة العربية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

شؤون فلسطينية

الشيوخي: نناشد فتح وحماس لإقامة مهرجان الوحدة في غزة باسرع وقت

الشيوخي: نناشد فتح وحماس لإقامة مهرجان الوحدة في غزة باسرع وقت
رام الله - دنيا الوطن
قال امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي في تصريح صحفي صدر ظهر اليوم الخميس ان نجاح جهود التقارب بين حركتي فتح وحماس وتحقيق الوحدة الوطنية الراسخة يعتمد اعتماد كامل على حماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي ضحى لاجله شعبنا بقوافل من الشهداء والجرحى والاسرى على طريق العودة والحرية والتحرير واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وناشد الشيوخي في تصريح وصل "دنيا الوطن" باسم جماهير الشعب الفلسطيني وباسم القواعد الشعبية واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان حركتي فتح وحماس باقامة مهرجان الوحدة الوطنية في قطاع غزة باسرع وقت بعد عيد الاضحى المبارك مباشرة.

وقال باستقلالية قرارنا الوطني الفلسطيني المستقل نصنع وحدتنا الوطنية الراسخة بانجاح جهود التقارب بين حركتي فتح وحماس نقصر من عمر الاحتلال.

اكد من يريد استمرار الانقسام لا يريد تحرير فلسطين ولا القدس ولا بيت لحم ولا الخليل ولا الوطن ولا يريد حرية ولا تحرير ولا استقلال ولا حق العودة وحق تقرير المصير لشعبنا المكافح.

واضاف ان استمرار الانقسام يشكل عنوان جديد من عناوين استمرار وجود الاحتلال لان الاحتلال هو الرابح والمستفيد الاول من الانقسام.

وأوضح ان المدخل الاساسي والارضية الصلبة للوصول الى الوحدة الوطنية الشاملة الراسخة على الارض وفي الميدان هو التخلي عن المصالح والاجندات الفردية والفئوية لصالح برامج تحرير الوطن وتحقيق الاماني والطموحات والحقوق الوطنية الثابته لشعبنا بالعمل الوحدوي والوطني المشترك من اجل افشال المؤامرات والمخططات الصهيو امريكية التصفوية وتحقيق النصر.

واكد ان التقارب والتلاحم ينجح ويتحقق من خلال تجسيد القرار الوطني الفلسطيني المستقل على ارض الواقع اولا وان تكون ثانيا منطلقاتنا وطنية والنوايا خالصة لله وللوطن وبوصلتها القدس وتحرير فلسطين من نير الاحتلال بدون تاثيرات خارجية من هنا وهناك.

وشدد لا يمكن ان تتحقق الوحدة الوطنية الشاملة في الميدان لمواجهة برامج التهويد والاستيطان وخطة الضم وصفقة القرن التصفوية بدون تغليبنا للمصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة وان يكون الوطن اكبر من الجميع والقدس المحتلة اكبر من الجميع وقبلتنا الاولى نحو الحرية والتحرير.

أخبار ذات صلة

الرئيسان عباس والسيسي يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى

الرئيسان عباس والسيسي يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد إجراء 7 عينات

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد إجراء 7 عينات

في يوم عرفة.. أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى

في يوم عرفة.. أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى

مجدلاني يهنئ بالعيد ويوجه تحية إكبار للأسرى وعائلات الشهداء

مجدلاني يهنئ بالعيد ويوجه تحية إكبار للأسرى وعائلات الشهداء

قيادي في حماس يوضح سبب تأخر إقامة المهرجان الوطني بغزة

قيادي في حماس يوضح سبب تأخر إقامة المهرجان الوطني بغزة

الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث خمسة أيام إضافية

الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث خمسة أيام إضافية

&#34;الديمقراطية&#34; تعقب على تداول أنباء بشأن دعوة المجلس المركزي للانعقاد

"الديمقراطية" تعقب على تداول أنباء بشأن دعوة المجلس المركزي للانعقاد

تيسير خالد يدعو لرص الصفوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

تيسير خالد يدعو لرص الصفوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

في يوم عرفة.. أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى

في يوم عرفة.. أكثر من 1100 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى

الشيوخي: نناشد فتح وحماس لإقامة مهرجان الوحدة في غزة باسرع وقت

الشيوخي: نناشد فتح وحماس لإقامة مهرجان الوحدة في غزة باسرع وقت

مجدلاني يهنئ بالعيد ويوجه تحية إكبار للأسرى وعائلات الشهداء

مجدلاني يهنئ بالعيد ويوجه تحية إكبار للأسرى وعائلات الشهداء

تيسير خالد يدعو لرص الصفوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

تيسير خالد يدعو لرص الصفوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

العيد في سجون الاحتلال يرسم فرحةً للأسرى المحرومين

العيد في سجون الاحتلال يرسم فرحةً للأسرى المحرومين

عبد الهادي يبحث مع مبعوث الرئيس بوتين لدى سوريا آخر التطورات بالمنطقة

عبد الهادي يبحث مع مبعوث الرئيس بوتين لدى سوريا آخر التطورات بالمنطقة

أطر صحفية تنفي ما ورد على لسانها في بيان صدر عن الاعلام الحكومي بغزة

أطر صحفية تنفي ما ورد على لسانها في بيان صدر عن الاعلام الحكومي بغزة

التنمية الاجتماعية تستعرض الخدمات والسياسات الموجهة لخدمة الفئات المهمشة

التنمية الاجتماعية تستعرض الخدمات والسياسات الموجهة لخدمة الفئات المهمشة

منوعات

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من &#34;الكبير أوي&#34;

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من "الكبير أوي"

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

عربي

الصحة السورية: خطر (كورونا) يتزايد والإصابات المعلنة هي للحالات المثبتة فقط

الصحة السورية: خطر (كورونا) يتزايد والإصابات المعلنة هي للحالات المثبتة فقط

صور..مكتب الكاظمي: لا يوجد سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي

صور..مكتب الكاظمي: لا يوجد سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي

وزير الخارجية السعودي: نرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا

وزير الخارجية السعودي: نرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا

دراسة: ثلث أطفال العالم لديهم كميات خطيرة من الرصاص في الدم

دراسة: ثلث أطفال العالم لديهم كميات خطيرة من الرصاص في الدم