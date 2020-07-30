الشيوخي: نناشد فتح وحماس لإقامة مهرجان الوحدة في غزة باسرع وقت

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رام الله - دنيا الوطن

قال امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي في تصريح صحفي صدر ظهر اليوم الخميس ان نجاح جهود التقارب بين حركتي فتح وحماس وتحقيق الوحدة الوطنية الراسخة يعتمد اعتماد كامل على حماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي ضحى لاجله شعبنا بقوافل من الشهداء والجرحى والاسرى على طريق العودة والحرية والتحرير واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.



وناشد الشيوخي في تصريح وصل "دنيا الوطن" باسم جماهير الشعب الفلسطيني وباسم القواعد الشعبية واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان حركتي فتح وحماس باقامة مهرجان الوحدة الوطنية في قطاع غزة باسرع وقت بعد عيد الاضحى المبارك مباشرة.



وقال باستقلالية قرارنا الوطني الفلسطيني المستقل نصنع وحدتنا الوطنية الراسخة بانجاح جهود التقارب بين حركتي فتح وحماس نقصر من عمر الاحتلال.



اكد من يريد استمرار الانقسام لا يريد تحرير فلسطين ولا القدس ولا بيت لحم ولا الخليل ولا الوطن ولا يريد حرية ولا تحرير ولا استقلال ولا حق العودة وحق تقرير المصير لشعبنا المكافح.



واضاف ان استمرار الانقسام يشكل عنوان جديد من عناوين استمرار وجود الاحتلال لان الاحتلال هو الرابح والمستفيد الاول من الانقسام.



وأوضح ان المدخل الاساسي والارضية الصلبة للوصول الى الوحدة الوطنية الشاملة الراسخة على الارض وفي الميدان هو التخلي عن المصالح والاجندات الفردية والفئوية لصالح برامج تحرير الوطن وتحقيق الاماني والطموحات والحقوق الوطنية الثابته لشعبنا بالعمل الوحدوي والوطني المشترك من اجل افشال المؤامرات والمخططات الصهيو امريكية التصفوية وتحقيق النصر.



واكد ان التقارب والتلاحم ينجح ويتحقق من خلال تجسيد القرار الوطني الفلسطيني المستقل على ارض الواقع اولا وان تكون ثانيا منطلقاتنا وطنية والنوايا خالصة لله وللوطن وبوصلتها القدس وتحرير فلسطين من نير الاحتلال بدون تاثيرات خارجية من هنا وهناك.



وشدد لا يمكن ان تتحقق الوحدة الوطنية الشاملة في الميدان لمواجهة برامج التهويد والاستيطان وخطة الضم وصفقة القرن التصفوية بدون تغليبنا للمصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة وان يكون الوطن اكبر من الجميع والقدس المحتلة اكبر من الجميع وقبلتنا الاولى نحو الحرية والتحرير.