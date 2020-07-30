مجدلاني يهنئ بالعيد ويوجه تحية إكبار للأسرى وعائلات الشهداء

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني، بتحية الاجلال والاكبار إلى الأسرى البواسل وإلى عائلات شهداء فلسطين الأبرار، لصمودهم، وهنأ أبناء شعبنا في الوطن والشتات، لمناسبة عيد الاضحى المبارك.



وقال: رغم الظروف الصعبة والحصار الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا بدعم امريكي واضح، ومخططات الضم لاراضي الدولة الفلسطينية، إلا أن شعبنا سيبقى يقدم الوفاء للشهداء ولنضالات الأسرى البواسل، ولن تثنيه كل هذه الاجراءات عن المضي نحو القدس عاصمة دولة فلسطين، ووجه التحية لأبناء العاصمة الذين يتصدون لكافة اجراءات الاحتلال.



وتمنى مجدلاني، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على شعبنا الفلسطيني، وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وأن يزيل عنا غمة وباء (كورونا).