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شؤون فلسطينية

قيادي في حماس يوضح سبب تأخر إقامة المهرجان الوطني بغزة

قيادي في حماس يوضح سبب تأخر إقامة المهرجان الوطني بغزة
اجتماع بين فتح وحماس - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران اليوم الأربعاء، على تأخر إقامة المهرجان الوطني بمشاركة فتح وحماس، المزمع عقده في غزة.

وأشار في تصريحات نقلها موقع (حرية نيوز)، إلى أن تأخر المهرجان، نظراً لبعض القضايا الفنية واللوجستية، وسوف يعقد في الفترة المقبلة.

وشدد على أن التقارب بين حركتي "حماس" و"فتح"، جاء بناءً على مجموعة من الترتيبات والعوامل التي أوصلتنا لهذا التقارب، نافيا أن يكون هناك أي إلغاء أو تأجيل لمهرجان "غزة".

وقال بدران: إن حركة حماس معنية بالذهاب نحو عملية تراكمية تؤدي إلى شراكة حقيقية في القرار والمؤسسات وتحديد الاستراتيجيات النضالية في مواجهة الاحتلال، ولا يقتصر بين حماس وفتح، بل بحضور ومشاركة فاعلة من كافة مكونات شعبنا الفلسطيني.

وأشار بدران إلى أن المؤتمر الصحفي بين نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب قد أسس مناخات إيجابية أفضل بكثير مما كان سابقا.

 لفت بدران إلى أن الخطوات التي نواصل حث السير فيها، مهمة بعد سنوات طويلة من الانقسام تركت آثارا سلبية حول هذه اللقاءات والتجارب المتكررة التي كانت تفشل في كل مرة ولا تؤدي إلى نهاية الانقسام.

وأوضح بدران أن حركته رأت أن تكون الخطوة التالية على أرض غزة، بمهرجان بمشاركة دولية وسياسية رسمية فلسطينية متمثلة بالأخ الرئيس محمود عباس وإسماعيل هنية، وبقية الفصائل.

وعقّب بدران على أن المؤتمر الصحفي السابق بين العاروري والرجوب قد أخذ أياما في الترتيب، وتناول القضايا، ونريد للمهرجان أن يكون له ذات الترتيب، وذات القوة للرسالة، وبنفس الحجم من الإعداد المسبق.

وشدد بدران على أن المهرجان لن يكون بين حماس وفتح، بل لكل ألوان الطيف الفلسطيني، وبمشاركة الجميع دون استثناء، ليكون مهرجانا وطنيا جامعا.

وأكد على أن المهرجان كان بداية في رام الله، وقد أعلن عنه، لكن بسبب ظروف جائحة كورونا وانتشارها في الضفة الغربية، ارتأى الإخوة في حركة فتح إقامة المهرجان في غزة.

ونفى وجود أي ضغوط إقليمية أو دولية، في موضوع المصالحة مع الأخوة في حركة فتح، مؤكدا على أن حركته هي صاحبة القول والقرار المستقل بشكل كامل، ولم يصل لحماس أي مواقف سلبية حول المصالحة.

وأشار بدران إلى أن الاحتلال هو الوحيد الذي لا يريد لهذه المصالحة أن تتم، وقد أقدم على شن حملة اعتقالات والتحويل للاعتقال الإداري، إلى جانب تهديد نواب وقيادات في الضفة إذا ما تم المشاركة في أي فعاليات وحدوية وتقاربية مع حركة فتح.

واستدرك إلى أن حماس لديها قرار حاسم وواضح عبر المكتب السياسي ومكاتب الشورى في الحركة، بالذهاب لوحدة وطنية فلسطينية حقيقية، وهو قرار سابق متجدد.

وأوضح أن حركة حماس معنية بالذهاب نحو عملية تراكمية تؤدي إلى شراكة حقيقية في القرار والمؤسسات لمواجهة الاحتلال، بمشاركة فاعلة من كافة مكونات شعبنا الفلسطيني.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بأن الفصائل حاضرة في كل حيثيات الحوار بين حركته وحركة فتح، وأنه شخصيا قد أطلع أمناء الفصائل على كافة المباحثات والخطوات السابقة واللاحقة، وأن حماس مصرة على وجود الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن حماس معنية ألا تقتصر الحراكات والتقاربات مع فتح والفصائل في غزة، بل في الضفة كذلك والشتات وكل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، لتعبر عن الصورة الفلسطينية الرافضة للاحتلال.

 ونوه بدران إلى أن بعض التسريبات، والتي تحاول نشر سلبيات لا أساس لها أو تضخيم خلافات فنية وتصويرها على أنها في العمق، هي تسريبات وتصريحات مشبوهة.

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