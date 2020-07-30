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شؤون فلسطينية

الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث خمسة أيام إضافية

الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث خمسة أيام إضافية
عدنان غيث
رام الله - دنيا الوطن
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث خمسة أيام إضافية، بحجة التحقيق معه.

وقال محاميه رامي عثمان، إن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال غيث 5 أيام، مضيفا: أن القاضي أبلغ بوقف التحقيق مع غيث وتحديد اتجاه القضية حتى الثلاثاء القادم.

يشار إلى أن شرطة ومخابرات الاحتلال منعت الوقفة التضامنية مع المحافظ قرب محكمة الصلح صباح اليوم.

واعتقل غيث في 19 من شهر تموز/يوليو الجاري، بعد أن داهمت مخابرات الاحتلال وشرطته منزله في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته. 

ومددت يوم الجمعة المنصرم اعتقاله لمدة 7 أيام للتحقيق في زنازين سجن عسقلان.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، وتمنعه من دخول الضفة الغربية، والتواصل مع شخصيات وقيادات فلسطينية.

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