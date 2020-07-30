إعادة تعيين الخضري رئيساً لجامعة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

استلم الاستاذ الدكتور رياض حسن الخضري مهام رئاسة جامعة غزة، خلفاً للأستاذ الدكتور فريد صبح القيق، وذلك أمس الأربعاء، خلال حفل مراسم تسليم واستلام رئاسة الجامعة، بحضور مجلسي الأمناء والإدارة وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، والطاقم الأكاديمي والإداري في الجامعة.



أثنى الأستاذ إبراهيم جلال صرصور المحاضر بجامعة غزة في عرافته على دور الجامعة والطاقم الأكاديمي خلال فترة تولي القيق رئاستها والرؤساء السابقين، رغم التحديات التي واجهتها إلا أنها استطاعت أن تثبت نفسها خلال عمر زمني قصير بكل جدارة واستحقاق.



وفي كلمة رئيس الجامعة السابق قال القيق:" نلتقي اليوم في مراسم تسليم التناوب الرئاسي لجامعة غزة الذي يعكس الانسجام الموجود ما بين إدارات الجامعة المختلفة والعمل المؤسسي المنضبط، وروح الأخوة الذي ساد بين جميع العاملين في الجامعة.



وأضاف القيق في حديثه أنه برغم التحديات التي واجهت الجامعة إلا أن عاملي الجامعة هم الورقة الرابحة التي من خلالهم يتم توصيل رسالة الجامعة في تخريج جيل قادر على استكمال المسيرة التعليمية، مقدماً شكره لمجلسي الإدارة والأمناء على ثقتهم بمنحه رئاسة الجامعة خلال عام.



كما وعرض القيق أهم الإنجازات خلال توليه عام من رئاسته للجامعة والتي ساهمت في تغيير الصورة الذهنية للجامعة بالمعنى الإيجابي، وهذا التحول جاء نتاج جهود جبارة قام بها مجلس الجامعة والعاملين فيها، حيث كان التعامل بمفهوم الأسرة الواحدة، والذى ساهم فى حصد العديد من الإنجازات أبرزها: حصول الجامعة على اعتماد تخصصي الهندسة المدنية وهندسة الحاسوب من قبل هيئة الاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وانعقاد المؤتمر الدولي الأولي لتكنولوجيا المعلومات والأعمال، بالإضافة تحديث مجمل الأنظمة الجامعية وتطوير الهيكل المؤسسي والموقع الالكتروني، والعديد من الإنجازات التي على قيد التنفيذ.



بدوره أثنى الأستاذ الدكتور رياض الخضري رئيس جام