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دولي

قد تؤدي لانتخابات رابعة.. "ميزانية الدولة" تثير أزمة ائتلافية في إسرائيل

قد تؤدي لانتخابات رابعة.. "ميزانية الدولة" تثير أزمة ائتلافية في إسرائيل
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
اقترحت مصادر في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، على حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض) حلاً وسطًا بخصوص "ميزانية الدولة" يجنب إسرائيل أزمة سياسية قد تقودها إلى انتخابات رابعة.

ويقضي هذا الطرح على أن تجري الحكومة نقاشاً وتصويتا على مشروع "قانون ميزانية" لعامين ماليين، إلا أن (كنيست) تصادق على ميزانية لكل عام على حدة وبفارق عدة أشهر.

وفيما قد يصعد الأزمة الائتلافية بشأن ميزانية الدولة، أعلن رئيس الوزراء بالتناوب، وزير الجيش، بيني غانتس عزمه على تمرير هذه الميزانية لعامين، وذلك بخلاف موقف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الذي يصر على تمرير ميزانية لعام مالي واحد.

وقد أعلن وزير المالية، يسرائيل كاتس أنه ينوي طرح ميزانية لعام واحد على الحكومة يوم الأحد المقبل. 

وقال كاتس أمس في حديث لموقع (واي نيت) الإخباري إن مشروع قانون الميزانية جاهز، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويلفت إلى أن نهاية الشهر المقبل تصادف آخر موعد لتمرير الميزانية وإلا فسيتم حل (كنيست) وعندها يصبح نتنياهو رئيس حكومة انتقالية.

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