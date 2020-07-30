تيسير خالد يدعو لرص الصفوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي





وحذر من النتائج الخطيرة التي قد تترتب على هذه الإجراءاتودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام الى تحمل المسؤولية لوقف هذا العبث الإسرائيلي بشؤون المقدسات وما يترتب عليه من زرع بذور أخطر اشكال التطرف وتشجيع عوامل وعناصر انفجار وحروب دينية ذات أبعاد خطيرة ومدمرة.

داعيا الى رص الصفوف في هذه المناسبة في مواجهة الاحتلال وفي الدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة صفقة القرن الأميركية ومخططات الضم الإسرائيلية وصون الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة وفي الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين على جميع أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفي القلب منها مدينة القدس ، العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين .ودعا تيسير خالد في هذه المناسبة المباركة جميع المؤمنين الى تلبية نداء الأقصى المبارك والمرابطة في المكان وحمايته من قطعان المستوطنين المتطرفين وندد في الوقت نفسه بإجراءات شرطة الاحتلال في مدينة القدس ومحاولاتها التضييق على المواطنين في المدينة المحتلة وتقديم التسهيلات للمستوطنين وتمكينهم من أداء الطقوس الخاصة بـما يسمى في أساطيرهم ذكرى خراب الهيكل.