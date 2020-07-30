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شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو لرص الصفوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

تيسير خالد يدعو لرص الصفوف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي
تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
وجه تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التهنئة لأبناء الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين وفي مخيمات وبلدان اللجوء والشتات وفي المهاجر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

داعيا الى رص الصفوف في هذه المناسبة في مواجهة الاحتلال وفي الدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة صفقة القرن الأميركية ومخططات الضم الإسرائيلية وصون الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة وفي الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين على جميع أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفي القلب منها مدينة القدس ، العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين .

ودعا تيسير خالد في هذه المناسبة المباركة جميع المؤمنين الى تلبية نداء الأقصى المبارك  والمرابطة في المكان وحمايته من قطعان المستوطنين المتطرفين وندد في الوقت نفسه بإجراءات شرطة الاحتلال في مدينة القدس ومحاولاتها التضييق على المواطنين  في المدينة المحتلة وتقديم التسهيلات للمستوطنين وتمكينهم من أداء الطقوس الخاصة بـما يسمى في أساطيرهم ذكرى خراب الهيكل. 

وحذر من النتائج الخطيرة التي قد تترتب على هذه الإجراءاتودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام الى تحمل المسؤولية لوقف هذا العبث الإسرائيلي بشؤون المقدسات وما يترتب عليه من زرع بذور أخطر اشكال التطرف وتشجيع عوامل وعناصر انفجار وحروب دينية ذات أبعاد خطيرة ومدمرة.

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